Avatar The Last Airbender: Quest for Balance: Neues Avatar-Spiel vorzeitig durchgesickert

Ein Online-Händler hat jetzt das unangekündigte Spiel Avatar The Last Airbender: Quest for Balance vorzeitig geleakt.

Die Gamescom steht in den Startlöchern und wird wie gewohnt neue Spielankündigungen bereithalten. Darunter wohl auch Avatar The Last Airbender: Quest for Balance.

Das Spiel wurde kürzlich auf der japanischen Seite von Amazon entdeckt. Details über die Art des Spiels sind auf der Produktseite zu diesem Zeitpunkt nicht zu finden.

Publisher des neuen Avatar-Spiels ist GameMill Entertainment, bekannt für Spiele wie Nickelodeon All-Star Brawl, NERF Legends und Nickelodeon Kart Racers.

Gelistet ist es bisher für die Plattformen Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch. Als Release-Termin wird der 8. November 2022 angegeben.

Spätestens nächste Woche zur Gamescom dürften wir näheres zum Spiel erfahren.