Delta Force: Hawk Ops: Weitere Details enthüllt

Das globale Spieleentwicklungs- und -Operations-Team TiMi Studio Group hat heute während der gamescom Opening Night Live die Rückkehr von Delta Force angekündigt.

Die ikonische First-Person-Shooter-Serie erschien vor 25 Jahren auf PC. Das neue Spiel, Delta Force: Hawk Ops, bietet Crossplatform-Gameplay auf Konsolen, PC und Mobile. Das Erscheinungsdatum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Delta Force: Hawk Ops wird mit drei spannenden Game-Modi erscheinen:

Kampagnen-Modus – Black Hawk Down: Dieser aufregende neue Kampagnenmodus ist eine Rückkehr zur berüchtigten Mogadischu-Schlacht aus dem Film, in der sowohl die Filmfiguren als auch das offiziell lizenzierte Remaster des ursprünglichen Delta Force: Black Hawk Down -Spiels enthalten sind.

Dieser aufregende neue Kampagnenmodus ist eine Rückkehr zur berüchtigten Mogadischu-Schlacht aus dem Film, in der sowohl die Filmfiguren als auch das offiziell lizenzierte Remaster des ursprünglichen -Spiels enthalten sind. Extraction-Modus – Hazard Operations: Gemeinsam mit ihrem Team treten Spieler gegen andere Squads oder KI-kontrollierte Söldner in den Hazard Operations an, der taktischsten Version des beliebten Extraction-Genres. Zufällige Events auf der riesigen Map halten Spieler auf Trab.Sie können zudem herausfordernde PvE-fokussierte Missionen annehmen.

Gemeinsam mit ihrem Team treten Spieler gegen andere Squads oder KI-kontrollierte Söldner in den Hazard Operations an, der taktischsten Version des beliebten Extraction-Genres. Zufällige Events auf der riesigen Map halten Spieler auf Trab.Sie können zudem herausfordernde PvE-fokussierte Missionen annehmen. Großer PvP Modus – Havoc Warfare: Spieler treten als Teil eines großen Teams auf einer riesigen Map an, voller authentischer Terrains und Militärfahrzeuge, Panzer und Helikopter in einem rieisigen Schlacht.

Das Gameplay enthält in jedem Modus eine hohe Dosis an Taktik. Spieler können zum Launch eine von vier Operator-Klassen auswählen. Dabei haben sie die Wahl zwischen der dominanten Feuerkraft der Assault-Klasse, der überlegenen Taktik der Engineer-Klasse oder dem Element der Überraschung mit der Recon-Klasse. Zudem können Spieler mit der Support-Klasse ihre Teammitglieder heilen und somit im Kampf halten.

„Delta Force ist eines der ikonischsten Spiele in der FPS-Geschichte und bald schon wird es Zeit, dass die fantastische Serie für Spieler aller Plattformen – Konsole, Mobile und PC – zurückkehrt”, sagt TiMi J3 Studio General Manager Leo Yao. „Wir glauben, dass wir die originale Serie ehren und gleichzeitig ein modernes, taktisches, Operator-basierte Spiel entwickeln, das Spieler weltweit und aller Skill-Level noch für viele Jahre genießen können.“

Die Ankündigung wurde mit einem Trailer als Teil der gamescom Opening Night Live offiziell gemacht. Es wird der erste Titel in der Serie seit 2009 und eine Wiederbelebungder Delta Force-Gamingmarke, die seit 1998 besteht.

TiMi hat ein globales Co-Entwicklungsteam namens „Jade Team” geschaffen, das umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von beliebten PC-Spielen für den chinesischen Markt mitbringt. Jades FPS-Team wird von Yao geleitet, einem der erfolgreichstes Spieleentwickler der Welt, der schon Entwicklungsteam von Call of Duty: Mobile und CrossFire Mobile geleitet hat.

Delta Force nimmt auch an “Into the Infinite: A Level Infinite Showcase,” am 23. August teil und ist außerdem Teil der gamescom.

Game Director Shadow Guo stellt einige Informationen zu Delta Force vor und TiMi zeigt ein neues Video, das die Spielegeschichte und die Lore des neuen Titels genauer vorstellt.

Der Titel spielt in der nahen Zukunft auf einer nordafrikanischen Insel, wo Elite-Corporate-Söldner, gefährliche Stammeswächter und brandneue KI-Technologie eine spannende Bühne für die Spieler bereiten.