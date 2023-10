Babylon X: Action-RPG beleuchtet alternative Geschichte

Autor:, in / Babylon X

Entwickler Mighty Boy Studio hat heute einen ersten Blick auf sein kommendes Fantasy-Action-RPG Babylon X gewährt.

Angesiedelt in einer alternativen Geschichte der antiken Welt, in der der Turm von Babel gebaut wird und die Menschheit mit der drohenden Apokalypse konfrontiert ist, haben sich die Entwickler ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: die besten Elemente westlicher und östlicher Erzählung und Regie zu kombinieren und sich dabei von klassischen JRPGs wie der Final Fantasy-Serie und Hollywood-Action-Adventure-Filmen der 90er Jahre inspirieren zu lassen.

Der Trailer zu Babylon X bietet einen ersten filmischen Blick auf das einzigartige Setting und die beiden Protagonisten Samson und Leykah, die die Spieler auf ihrer Reise begleiten werden, wenn der Titel schließlich auf PC und Konsolen erscheint.

Babylon X ist ein Fantasy-Action-RPG, das in einer alternativen Geschichte der antiken Welt spielt, in der Energie, Schwerkraft und ihre Verbindungen zur antiken Magie entdeckt wurden und zu technologischen Fortschritten in Babylon und Ägypten führten.

Die Spieler folgen Samson, einem ehemaligen Propheten, der jetzt ein entlaufener Sklave und Rächer ist, und Leykah, einer jungen Mondkult-Priesterin, die sich zusammenschließen, um der drohenden Apokalypse ihrer sterbenden Welt entgegenzutreten und nach den Antworten zu suchen, die sie retten könnten.

Abgesehen von der epischen Kulisse konzentrieren sich die Entwickler darauf, eine einfache, menschliche Geschichte mit einem emotionalen und persönlichen Ton für die Spieler zu liefern – während der Reise werden die Protagonisten sich selbst kennenlernen, einen neuen Lebenszweck finden und sich vielleicht sogar verlieben.

Neben dem wunderschön gestalteten Universum wird Babylon X ein robustes Action-Kampfsystem mit taktischen Elementen, ein einzigartiges Magie-Wirksystem, eine dynamische halboffene Welt zum Erkunden, Lösen von Rätseln und Interagieren mit intelligenten NPCs enthalten. Zusätzlich zu all dem können sich die Spieler auf Folgendes freuen:

Individuell anpassbare Abenteurer: Während die Spieler mit Samson und Leykah Abenteuer erleben, steht ihnen eine breite Palette an Gadgets, Waffen, Fähigkeiten und Magie zur Verfügung, damit sie den Spielstil wählen können, der am besten zu ihnen passt, während sie die Gefahren durchqueren, die in der antiken Welt warten.

Völlig neues Fantasy-Setting zum Erkunden: Die Alternative Antike Welt kombiniert die beliebten Bilder von Babylon und Ägypten mit Techno-Fantasy. Die Spieler erleben eine neue Herangehensweise an die Legende vom Turmbau zu Babel mit einer einzigartigen nicht-kanonischen Fantasy-Erzählung des mythischen Turms.

Robuste Kampf- und Magiesysteme: Die Spieler erleben ein robustes Kampf- und Zaubersystem, das die Kontrolle über das Schlachtfeld, das Aufspüren feindlicher Schwachstellen, das Kombinieren von Waffen und Fähigkeiten und die Nutzung der Umgebung zur Dominanz in den Vordergrund stellt (und belohnt). Die Spieler werden auch mit dem GraviOrb vertraut gemacht, einem universellen Werkzeug, das die Nutzung der Schwerkraft für Erkundungen und Begegnungen ermöglicht.

Rollenspiel mit sinnvollen Entscheidungen und Auswirkungen: Bablyon X ist eine dynamische Welt, in der Ereignisse nicht nur durch Skripte allein ausgelöst werden, sondern auch durch die graue Moral und die Entscheidungen, die die Spieler treffen müssen. Mit einem originellen Erzählsystem mit interaktiven Zwischensequenzen passt die Welt nicht in die Schwarz-Weiß-Moral und zwingt die Spieler, auf ihrem Weg schwierige Entscheidungen zu treffen, die echte Auswirkungen auf die Welt um sie herum haben werden.