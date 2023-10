Sker Ritual: Lautlose schleichen im Story-Trailer

Für das okkulte Horrorspiel Maid of Sker arbeitet Wales Interactive an einem Spin-Off, das im April 204 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, sowie für den PC via Epic Game Store und Steam erscheint.

Heute veröffentlicht der Entwickler und Publisher den offiziellen Story-Trailer zum rundenbasierten Koop-Survival-First-Person-Shooter Sker Ritual, das sich seit diesem Monat für PC im Early Access befindet.