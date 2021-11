Sker Ritual: Koop-Survival-Shooter erscheint 2022 für Xbox Series X|S

Autor:, in / Sker Ritual

Der Koop-Survival-Shooter Sker Ritual erscheint 2022 für Xbox Series X|S und setzt Spielern erneut den Quiet Ones aus.

Entwickler und Publisher Wales Interactive kündigt heute Sker Ritual an, einen kooperativ spielbaren First-Person-Survival-Shooter.

Sker Ritual ist der geistige Nachfolger des Okkult-Horrorspiels Maid of Sker, in dem ein bis vier Spieler um das Überleben durch den übernatürlichen Ansturm der Quiet Ones kämpfen.

Sker Ritual erscheint im zweiten Quartal 2022 für Xbox Series XS und PlayStation 5. Die PC-Version ist für den 22. April 2022 datiert.