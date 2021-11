Call of Duty: Vanguard: Cheater werden dauerhaft von der Franchise ausgeschlossen

Activision wird gesperrte Spieler von allen Spielen der Call of Duty-Franchise, inklusive zukünftiger Titel, aussperren.

Im Kampf gehen Cheater und Solchen, die anderen in der First-Person-Shooter-Reihe Call of Duty den Spaß verderben, geht Activision künftig noch härter vor.

Im schlimmsten Fall wird man permanent von allen Teilen der Reihe ausgeschlossen werden. Das betrifft auch zukünftige Teile.

In der Security and Enforcement Policy für das aktuelle Call of Duty: Vanguard steht etwa unter der Erklärung für dauerhafte Sperrungen:

„Dauerhafte Sperrungen sind permanent und endgültig und können sowohl für diesen Titel als auch für vergangene, aktuelle oder zukünftige Titel der Call of Duty-Reihe gelten.“

Spieler, die extreme oder wiederholte Verstöße gegen die Richtlinien begehen, können demnach mit einer dauerhaften Sperrung aller Konten in Zukunft rechnen.

Auf der Supportseite von Activision könnt ihr euch die Richtlinien durchlesen.