Kona II: Brume: Launch-Trailer zum Abenteuer in der Kälte

Das First-Person-Adventure Kona II: Brume ist jetzt für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam) erhältlich.

Schlüpft in die Detektivstiefel von Carl Faubert, der in den 1970er Jahren in einem ländlichen Bergbaudorf ermittelt und dabei um sein eigenes Überleben kämpft.

Die Siedlung wird von der Brume umhüllt – einem unheimlichen Nebel, der das Dorf und seine Bewohner von der Realität abschneidet und das Gleichgewicht der Natur durcheinanderbringt.

Schaut euch den Launch-Trailer hier an.

Features von Kona II: Brume:

Erkunden: Begebt euch in das riesige fiktive Land Manastan in Nordkanada und kämpft euch durch das Dorf – oder das, was davon übrig ist. Sucht in Holzhütten nach Hinweisen, besucht mit eurem treuen Hundeschlitten nahe gelegene Orte und navigiert über die umliegenden Seen.

Untersuchen: Folgt euren Hinweisen und Funden sehr sorgfältig. Konsultiert Carl Fauberts Tagebuch und stellt eure detektivischen Fähigkeiten auf die Probe. Könnt ihr das Geheimnis hinter der Brume lüften?

Überleben: Die Brume ist unerbittlich: ein bitterkalter Schneesturm, gefährliche wilde Tiere und beunruhigende Albträume. Bereitet euch darauf vor, trotz aller Widrigkeiten zu überleben!

Erleben: Mit jedem Schritt, den ihr macht, entfaltet sich eine spannende Geschichte. Findet und untersucht Gegenstände, Briefe und Dokumente, während ein allwissender Erzähler eure Reise durch Manastan schildert.