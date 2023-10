Kona II: Brume: Release-Termin im Oktober steht fest

Ein tief verborgenes Geheimnis kommt in Kona II: Brume ans Licht – und zwar schon nächste Woche!

Das narrative First-Person-Adventure Kona II: Brume erscheint am 18. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam).

Kona II: Brume spielt in Kanada in den 1970er-Jahren und versetzt den Spieler in die Rolle des Detektivs Carl Faubert, der die Geheimnisse eines ländlichen Bergbaudorfes aufdeckt, während er um sein eigenes Überleben kämpft.

Die Spieler werden mit einem bizarren Nebel – dem Brume – konfrontiert, der das Dorf und seine Bewohner von der Realität abkoppelt und das Gleichgewicht der Natur stört. Und sie werden feststellen, dass sie nicht ganz allein sind.

Die Key-Features von Kona II: Brume:

Erkunden – begib dich in das riesige fiktive Land Manastan in Nordkanada und kämpfe dich durch das Dorf – oder das, was davon übrig ist. Suche in Holzhütten nach Hinweisen, besuche nah gelegene Orte mit deinem Hundeschlitten und navigiere über die umliegenden Seen.

– begib dich in das riesige fiktive Land Manastan in Nordkanada und kämpfe dich durch das Dorf – oder das, was davon übrig ist. Suche in Holzhütten nach Hinweisen, besuche nah gelegene Orte mit deinem Hundeschlitten und navigiere über die umliegenden Seen. Untersuchen – folge Hinweisen und Erkenntnissen sehr sorgfältig. Konsultiere Carl Fauberts Tagebuch und stelle seine detektivischen Fähigkeiten unter Beweis. Kannst du das Geheimnis hinter dem Brume lüften?

– folge Hinweisen und Erkenntnissen sehr sorgfältig. Konsultiere Carl Fauberts Tagebuch und stelle seine detektivischen Fähigkeiten unter Beweis. Kannst du das Geheimnis hinter dem Brume lüften? Überleben – der Brume ist unerbittlich: ein bitterkalter Schneesturm, gefährliche wilde Tiere und beunruhigende Albträume. Bereite dich darauf vor, trotz aller Widrigkeiten zu überleben!

– der Brume ist unerbittlich: ein bitterkalter Schneesturm, gefährliche wilde Tiere und beunruhigende Albträume. Bereite dich darauf vor, trotz aller Widrigkeiten zu überleben! Erleben – mit jedem Schritt, den du machst, entfaltet sich eine spannende Geschichte. Finde und untersuche Objekte, Briefe und Dokumente

Der neue Trailer kann hier ansehen werden: