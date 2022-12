Battlefield 2042: Ausblick auf die geplanten Inhalte für das Jahr 2023

Autor:, in / Battlefield 2042

Das neue Battlefield-Briefing bietet eine Übersicht über die Updates in Saison 3 inklusive der neuen und verbesserten Karten „Manifest“ und „Umbruch“ sowie die Wiedereinführung von Klassen, Details zu den Inhalten von Saison 4 und die Bestätigung von Saison 5 für das Jahr 2023.

Saison 4 und 5 bringen jeweils einen neuen Spezialisten, eine neue Karte, weitere Hardware, einen neuen Battle Pass und mehr.

Weiterhin enthüllt das Entwicklerteam im Rahmen des Briefings, dass die neue Karte in Saison 5 auf einem bekannten Schlachtfeld aus Battlefield 4 basieren wird.

Weitere Details gibt es in dem offiziellen Blogbeitrag nachzulesen.

Darüber hinaus wird es im Dezember kostenlose Zugangsphasen für Battlefield 2042 geben. Ab heute können sich Spieler:innen auf Xbox und Steam in die Action stürzen und das Spiel kostenlos ausprobieren. Der Zugang für Spieler:innen auf PlayStation folgt zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Monat. Battlefield 2042 ist an den folgenden Terminen kostenlos anspielbar:

Xbox: 01. Dezember, 09:01 Uhr bis 05. Dezember, 08:59 Uhr

Steam: 01. Dezember, 19 Uhr bis 05. Dezember, 19 Uhr

PlayStation: 16. Dezember, 17 Uhr bis 23. Dezember, 17 Uhr