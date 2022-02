Battlefield 2042: Einzelner Spieler kontrolliert ganze Region

Die Spielerzahlen des Shooters Battlefield 2042 befinden sich im Sturzflug. Während kurz nach dem Start 100.000 Steam-Spieler auf den Schlachtfeldern unterwegs waren, ist diese Zahl mittlerweile auf 4.000 gesunken.

Die niedrigen Spielerzahlen sorgen nun dafür, dass Battlefield 2042 in manchen Teilen der Welt mit einem neuen Problem konfrontiert wird. Da durch den Mangel an passenden Spielern das normale Matchmaking sehr lange dauert, nur Spieler mit schlechter Verbindung findet oder gar nicht funktioniert, müssen Spieler aus Südafrika auf den Portal-Modus ausweichen.

Da es sich bei den Portal-Servern um von Spielern eröffnete Server handelt, verfügt der Ersteller über die vollen Admin-Rechte und kann somit quasi bestimmen, wer in der Region Battlefield 2042 spielen darf und wer nicht.

Auf Reddit beschreibt der User vandiedakaf die Situation in Südafrika folgendermaßen:

„Seit etwa einer Woche kann man nur dann ein Spiel in Südafrika finden, wenn man in Portal nach Spielen sucht. Es gilt so ziemlich das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Es gibt einfach nicht genug Spieler, um mehrere Server zu besetzen, also hat die erste Person, die einen Server für den Abend hostet, so ziemlich die volle Kontrolle über das Spiel und die restlichen Spieler in der Region.“

„Leider ist die Person, welche die Spiele während den letzten Abenden gehostet hat, etwas dünnhäutig und hat angefangen, Leute zu sperren, nur weil sie geflucht haben. Er hat auch mich gesperrt, weil ich ihn auf seine Machtspielchen angesprochen habe (ich habe nicht geflucht und habe nicht einmal eine Verwarnung erhalten).“