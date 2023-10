Battlefield 2042: Erster Gameplay-Trailer zu Saison 6: Dark Creations

Begleitet ein Aufklärungsteam in eine geheime schottische Anlage in Saison 6: Dark Creations von Battlefield 2042.

Electronic Arts stellte spannendes Gameplay zu Saison 6: Dark Creations im Trailer vor. Die neue Saison für Battlefield 2042 beginnt am 10. Oktober auf allen Plattformen und führt Spieler in auf der Karte „Geheim“ in eine ebenso mysteriöse Einrichtung in Schottland.

Wie der Trailer schon vermuten lässt, ist „Geheim“ auf Nahkämpfe ausgelegt, ihr werdet euren Gegnern also recht nahe auf die Pelle rücken.

In Saison 6: Dark Creations steckt:

Neue Karte „Geheim“ mit klaustrophobischen Nahkämpfen

Neue Waffen, darunter VHX-D3 und G428

Versorgung von Teammitgliedern mit werfbaren Munitions- und Sanitätstaschen

Neues Fahrzeug „YUV-2 Pondhawk“

Vom 12. bis 16. Oktober steht zudem ein kostenloses Wochenende in Battlefield 2042 und Saison 6 an.

Mehr zur neuen Saison und interessante Einblicke der Entwickler zur Umsetzung der Assets können im neuen Blogartikel nachgelesen werden.