Battlefield 6: Enthüllung steht womöglich kurz bevor

EA und DICE haben bereits offiziell bestätigt, dass Battlefield 6 noch im Jahr 2021 veröffentlicht werden soll. Seit Monaten überschlagen sich die Gerüchte zum Ego-Shooter. Demnach soll das Spiel auf eine Kampagne verzichten und sogar als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht werden.

Was an den ganzen Gerüchten und Spekulationen dran ist, erfahrt ihr anscheinend schon in Kürze, denn es tut sich gerade etwas auf allen sozialen Battlefield-Kanälen und überall wurde das Logo- und Header-Image angepasst.

Egal, wo man schaut, überall ist momentan ein weißes Battlefield-Logo auf schwarzem Hintergrund zu sehen:

Es tut sich was!