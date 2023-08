Behaviour Interactive: Unternehmen übernimmt Codeglue

Autor:, in / Behaviour Interactive

Behaviour Interactive erwirbt das preisgekrönte Entwicklungsstudio Codeglue und eröffnet eine neue Stelle in Rotterdam.

Behaviour Interactive, der größte kanadische Videospielentwickler, gibt heute die Übernahme des preisgekrönten, niederländischen Spieleentwicklers Codeglue bekannt. Die damit dritte europäische Expansion von Behaviour in den vergangenen sechs Monaten soll den Zugang zu Europas reichhaltigem Talentpool verbessern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere strategische Expansion in Großbritannien mit unserer ersten Präsenz in Kontinentaleuropa fortsetzen können“, sagt Rémi Racine, Mitbegründer, CEO und Executive Producer von Behaviour. „Durch die Aufnahme des erfahrenen Teams von Codeglue werden die Fähigkeiten unserer Dienstleistungsabteilung weiter ausgebaut. Wir sind immer bestrebt, Möglichkeiten zu verfolgen, die mit den Bedürfnissen und der Kultur von Behaviour übereinstimmen, und Codeglue stellt in beiden Bereichen eine klare Übereinstimmung dar.“

Codeglue wurde im Jahr 2000 von den Schulfreunden Maurice Sibrandi und Peter de Jong in Rotterdam gegründet und hat sich zu einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern entwickelt.

Das Studio ist bekannt für seine Expertise in Co-Development-Projekten für alle Plattformen und wurde bei den Dutch Game Awards 2022 zum besten Studio gekürt. Codeglue wird nun als Behaviour Rotterdam firmieren.

Dies ist die dritte europäische Expansion von Behaviour Interactive in den letzten sechs Monaten nach der Übernahme von Behaviour UK – North (ehemals SockMonkey Studios) im Februar 2023 und der Eröffnung eines neuen Studios, Behaviour UK – South (bestehend aus ehemaligen Mitarbeitern von Antimatter Games) im vergangenen Monat.

Alle drei Studios dienen dazu, die branchenführenden externen Entwicklungskapazitäten von Behaviour weiter zu stärken.

„Codeglue und Behaviour haben viel gemeinsam, da sie in den letzten 23 Jahren die vielen Entwicklungen der Spieleindustrie miterlebt haben“, erklärt Peter de Jong, der als General Manager von Behaviour Rotterdam fungieren wird. „In dieser Zeit haben wir die Arbeit und Kultur von Behaviour immer bewundert. Wir freuen uns sehr, das neueste Kapitel in ihrer Erfolgsgeschichte zu schreiben.“

Behaviour Interactive wurde 1992 gegründet und ist ein vielseitiges kanadisches Spielestudio, das für die Entwicklung und Unterstützung genreübergreifender Titel bekannt ist.

Das Studio hat mit seinem Original-Horror-Action-Multiplayer-Spiel Dead by Daylight großen Erfolg gehabt.

Behaviour Interactive erbrachte auch externe Entwicklungsdienstleistungen für viele der weltweit führenden Unternehmen der Spieleindustrie. Seit April 2022 hat das kanadische Unternehmen eine bedeutende strategische Expansion über seinen Hauptsitz in Montreal hinaus unternommen und Studios in Toronto, Seattle, Großbritannien und nun auch in den Niederlanden gegründet und erworben.