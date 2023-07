Behaviour Interactive: Entwickler eröffnet weiteres Studio in England

Autor:, in / Behaviour Interactive

Der kanadische Entwickler Behaviour Interactive expandiert in England mit der Eröffnung eines neuen Studios.

Unter dem Namen Behaviour UK-South eröffnet der kanadische Entwickler Behaviour Interactive ein neues Entwicklerstudio in England, um so seine Expansionspläne in Europa voranzutreiben.

In Truro, Cornwall, im Südwesten Englands wird das Studio hauptsächlich mit Mitarbeitern aus den ehemaligen AntiMatter Games Studios belegt, welches vor kurzem erst seine Auflösung bekannt gab.

„Viele wirklich talentierte Menschen sind zu Unrecht von den wirtschaftlichen Herausforderungen betroffen, die zu Entlassungen in der gesamten Spielebranche geführt haben“, sagte Wayne Meazza, Executive Vice President der Behaviour’s Services Division. „Als wir erfuhren, dass AntiMatter Games geschlossen wird, ergriffen wir die Gelegenheit, unsere strategische Expansion zu beschleunigen, indem wir das bewährte, erfahrene Team des Studios hinzufügten. Dies stellt eine echte Win-Win-Situation dar, insbesondere wenn man bedenkt, wie AntiMatter die etablierte Kultur des kollaborativen Ehrgeizes von Behaviour teilt.“

Der ehemalige CEO von AntiMatter Games, Rich Barham, wird als General Manager für Behaviour UK-South eingesetzt.

Rich Barham sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir als Teil des Behaviour-Teams weiterhin unserer Leidenschaft für die Entwicklung von Spielen nachgehen können. Wir sind sehr glücklich, dass wir unser Zuhause im schönen Truro beibehalten können, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren neue Mitglieder im Team willkommen zu heißen.“

Der Dead by Daylight-Entwickler expandiert aktuell an verschiedene Standorte, um seine Kapazitäten zu erweitern. Bereits im Februar wurde in England Behaviour UK-North eröffnet, das ursprünglich unter dem Namen SockMonkey Studios geführt wurde.