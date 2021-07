Blightbound: Multiplayer-Dungeon-Crawler erscheint im Juli

Autor:, in / Blightbound

Multiplayer-Dungeon-Crawler Blightbound stürmt mit der Version 1.0 am 27. Juli auf PC und Konsolen.

Die furchtlosen Entwickler von Ronimo Games (Awesomenauts) und ihre treuen Helferlein von Devolver Digital (Fall Guys, GRIS) haben verkündet, dass der dunkle und stilvolle Multiplayer-Dungeon-Crawler Blightbound sich am 27. Juli seinen Weg aus dem Steam Early Access freikämpfen und mit all seinen Schrecken für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Blightbound ist ein Mehrspieler-Dungeon-Crawler, der bis zu drei Helden lokal oder online, inklusive Cross-Play, herausfordert, sich von ihrer Berghütte herabzuwagen, um sich den Gräueln der Verderbnis zu stellen – einem mysteriösen, alles verderbenden Nebel, der das Land einhüllt.

Erforscht handgefertigte Dungeons, kämpft gegen furchterregende Gruppen von mystischen und monströsen Feinden, schnappt euch wertvolle Beute und bergt gefallene Helden, um die Liste der verfügbaren Krieger zu erweitern. Jeder Charakter erfüllt eine bestimmte Rolle – Krieger, Assassine oder Magier – um kolossale Bosse zu überwinden und clevere Rätsel zu lösen.

Features