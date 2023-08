Bloomtown: A Different Story: Singleplayer-JRPG erscheint für Xbox

Mit Bloomtown: A Different Story wurde ein neues Singleplayer-JRPG für die Xbox bestätigt.

Bloomtown: A Different Story, ein Singleplayer-JRPG von den Entwicklern Different Sense Games und Lazy Bear Games (Graveyard Keeper, Punch Club) hat bekannt gegeben, dass es im Q2 2024 via Steam für den PC sowie für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Gemeinsam mit Emily und ihren Freunden bekämpfen Spieler Mächte aus anderen Welten, die sowohl die Ängste als auch die Laster der Bewohner von Bloomtown verkörpern. Das einzigartige Spiel vermischt rundenbasierte Taktikkämpfe mit dem Zähmen von Monstern und sozialen RPG-Elementen, angesiedelt in einer spannenden Pixel-Art-Welt im Americana-Stil der 1960er-Jahre.

Bloomtown ist eine ruhige und gemütliche amerikanische Stadt, doch das ist alles nur Fassade: Unter der Oberfläche wächst eine Welt der Dämonen heran, Kinder verschwinden, und es liegt am Spieler, die Stadt zu retten! Er muss Monster von der Underside zähmen und seine eigene dämonenjagende Truppe mit einzigartigen Teamsynergien zusammenstellen.

Niemand kann die Zeit in Bloomtown anhalten, daher sollte sie weise genutzt werden! Der Spieler erkundet die geheimen Bereiche der Stadt, trainiert in einem Fitnessstudio, arbeitet im Lebensmittelladen, betätigt sich als Gärtner oder findet einfallsreiche Freunde. Die Entscheidungen – und das Abenteuer – liegen in der Hand des Spielers.