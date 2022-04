Borderlands 3: Cross-Play mit PlayStation 4|5 kommt im Frühling

Auf der PAX East 2022 hatte Gearbox Software Neuigkeiten zum Cross-Play für Borderlands 3 im Gepäck.

Wie bereits seit März bekannt war, arbeitet man an einer vollständigen Cross-Play-Erfahrung. Denn bisher ist es so, dass nur Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam und Epic Games Store sowie Google Stadia miteinander auf Beutejagd gehen können.

Noch im Frühling sollen aber Spieler auf PlayStation 5 und PlayStation 4 mit in den Kreis aufgenommen werden, wie man auf der Bühne verriet.

In Borderlands 3 wird dann Cross-Play mit jeder Plattform möglich sein.

Einen genauen Termin außer „später im Frühling“ gibt es bisher nicht.