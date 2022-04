Asterigos: Curse of the Stars: Kriegerin Hilda erforscht im Action-RPG die mythische Stadt Aphes

Im Action-RPG Asterigos: Curse of the Stars erforscht die tapfere Kriegerin die mythische Stadt Aphes.

Acme Gamestudio und tinyBuild zeigten jetzt einen neuen Gameplay-Trailer zu Asterigos: Curse of the Stars. Das Action-Rollenspiel soll im dritten Quartal 2022 für Xbox, PlayStation und PC via Steam erscheinen.

Im von der antiken Mythologie inspirierten Action-RPG seid ihr auf einer gefährlichen Reise. Erkundet die atemberaubende Stadt Aphes und bahnt euch euren Weg durch Legionen einzigartiger Gegner und mythischer Bosse, um die Wahrheit hinter dem Fluch der Stadt zu entdecken.

In der Rolle von Hilda, einer tapferen Kriegerin der Nordwind-Legion, die hofft, ihren verschollenen Vater zu finden, betretet ihr eine verfluchte, mythische Stadt namens Aphes.

Im Laufe der Zeit entdeckt sie die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Stadt, wird Zeuge der Entstehung von Geschichte und muss schwierige Entscheidungen treffen, die das Schicksal des gesamten Königreichs bestimmen werden.

Features

Erkundet die prächtige Stadt Aphes, die von klassischer griechischer Architektur inspiriert wurde, und enthüllt die Wahrheit hinter dem Fluch, der auf dieser Stadt liegt.

Kombiniert und wechselt eure Waffen. Rüstet zwei verschiedene Waffentypen gleichzeitig aus, um im Kampf unberechenbar zu sein.

Bekämpft mehr als 60 verschiedene Feinde und begegnet 22 Bossen in der Hauptgeschichte und den Nebenquests.

Entscheidet über das Schicksal von Aphes. Jede Entscheidung, die ihr in Asterigos trefft, ist von Bedeutung und wirkt sich auf die Geschichte aus.

Findet über 100 Sammelobjekte, schließt zahlreiche Nebenquests ab und schmiedet euer Schicksal im Modus Neues Spiel+.