Broken Pieces: Offizieller Trailer stellt psychologischen Thriller vor

Der offizielle Trailer zum psychologischen Thriller-Spiel Broken Pieces wurde während des Summer of Gaming 2021 veröffentlicht.

Taucht ein in die Welt der unerklärlichen paranormalen Phänomene in dem psychologischen Thriller-Spiel Broken Pieces. Das Mystery-Adventure soll im zweiten Quartal 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht werden.

Das Spiel ist in einem französischen Küstendorf angesiedelt, das in der Zeit stecken geblieben ist. Setzt die Teile der Geschichte wieder zusammen, indem ihr das Rätsel hinter diesem mystischen Ort herausfindet, und löst die Geheimnisse rund um die Ursache dafür, dass sich derselbe Tag immer wieder wiederholt.