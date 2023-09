Broken Roads: Release-Termin zum postapokalyptischen RPG

Autor:, in / Broken Roads

Das postapokalyptische, erzählerische RPG Broken Roads erscheint am 14. November für PC und Xbox.

Das unabhängige Spielestudio Drop Bear Bytes ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Versus Evil bekannt zu geben, dass ihr kommendes isometrisches RPG Broken Roads am 14. November auf Steam, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird.

Broken Roads ist ein erzählerisch getriebenes RPG, das Erkundung, strategische rundenbasierte Kämpfe und bedeutungsvolle philosophische Entscheidungen in ein völlig neues postapokalyptisches Setting in Australien bringt.

Broken Roads verbindet gekonnt traditionelle und brandneue Rollenspielelemente mit einem klassenlosen System, das nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Charakterentwicklung bietet und auf vier Philosophien aufbaut: Humanist, Utilitarist, Machiavellist und Nihilist.

Weiterhin bietet das Spiel den Spielern ein originelles Moralsystem: den moralischen Kompass, bei dem Dialogoptionen und Questentscheidungen die philosophische Ausrichtung eines Charakters und die schwierigen Entscheidungen, die er auf seinem Weg trifft, beeinflussen und von diesen beeinflusst werden.

Die Schauplätze von Broken Roads wurden alle authentisch nachgebaut, indem das Team Städte und Sehenswürdigkeiten in Westaustralien besuchte und Fotos, Videos und Audioaufnahmen machte, um sie so realistisch wie möglich zu gestalten. Auch der atmosphärische Soundtrack des Spiels, der von Tim Sunderland komponiert wurde, besteht aus Instrumenten, die aus Alltagsgegenständen gebaut wurden, was dem Spiel einen ganz eigenen und unverwechselbaren Klang verleiht.