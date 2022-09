Caffeine: Victoria’s Legacy: Kaffee ist alles, was zählt

Caffeine: Victoria’s Legacy verschlägt euch in eine punk-cyberviktorianischen Realität, in der Kaffee alles ist, was zählt!

Der Indie-Publisher Ratalaika Games und der Indie-Entwickler Kikai Digital schließen sich zusammen und kündigen die baldige Veröffentlichung von Caffeine: Victoria’s Legacy an, ein Fantasy-Visual-Novel, der in einer alternativen punk-cyberviktorianischen Realität spielt, in der Kaffee alles ist, was zählt!

Das Spiel erscheint am 30. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch zum Preis von 17,99 €.

Die Hintergrundgeschichte und der Fokus von Caffeine: Victoria’s Legacy handelt von Taka, der bei dem Versuch, den Verbleib seiner Mutter zu erforschen, auf mysteriöse Weise in eine Parallelwelt geschickt wird, in der Koffein magische Kräfte hat und der technische Fortschritt noch im Dampfzeitalter angesiedelt ist.

Taka hat alle Erinnerungen an seine Vergangenheit verloren, und seine einzige Erinnerung ist ein kleines Kaffeehaus in der Ecke einer Gasse, in dem seine Eltern fröhlich Kaffee brühten und Kunden aus allen Gesellschaftsschichten bedienten.

Auf einer Flugreise in die Heimat seiner Mutter fällt er auf mysteriöse Weise aus dem Flugzeug und findet sich in der Stadt Victoria wieder, wo er auf ein Kaffeehaus namens ‚Taka Coffee House‘ starrt, dasselbe Kaffeehaus, an das er sich in seiner Kindheit so gerne erinnert hat.

Caffeine: Victoria’s Legacy ist ein spannender visueller Roman, in dem ihr Entscheidungen treffen müsst, um das wahre Geheimnis hinter Takas Geschichte und der Funktionsweise dieser Welt aufzudecken. Abhängig von den Entscheidungen, die ihr im Laufe des Spiels trefft, könnt ihr das gute oder schlechte Ende für jeden der vier romanfähigen Charaktere erreichen.

Nachdem ihr deren Wege abgeschlossen habt, wird das wahre Ende freigeschaltet, das die Geheimnisse hinter der ganzen Geschichte aufdeckt. Mit seiner einzigartigen Geschichte voller Wendungen und einem komplizierten Weltenaufbau werden diejenigen, die bis zum Ende der Reise durchhalten, reichlich belohnt.

Wenn Koffein konsumiert wird, verleiht es dem Trinker Kräfte, die er „Koffein“ nennt. Das macht Kaffeebohnen und andere koffeinhaltige Produkte wie Tee zu einer wertvollen Ware und die Stadt, in der Taka landet, zu einer der reichsten der Welt.

Im weiteren Verlauf der Geschichte wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass mit den neuen technologischen Fortschritten die Attraktivität von Koffein abnehmen wird und somit die Gefahr besteht, dass diejenigen, die sich auf die Koffeinkräfte verlassen, irrelevant werden.

Ratalaika Games: „Wir wollen nicht zu viele Details verraten, also tauchen Sie ein in diese verlockende Geschichte und Umgebung und überzeugen Sie sich selbst!“

Hier gibt es noch den Trailer zu sehen: