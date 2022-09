Netflix: Unternehmen gründet neues Game Studio in Helsinki

Wie Netflix offiziell bekannt gibt, erhält die Gaming-Sparte des Streamingdienstes Zuwachs in Form eines neu gegründeten internen Entwicklerstudios. Das neue Studio hat seinen Sitz im finnischen Helsinki und wird von Marko Lastikka geleitet.

Nach Next Games ist es bereits das zweite Netflix-Entwicklerstudio in Finnland. Insgesamt verfügt Netflix mit den zwei finnischen Studios sowie Night School Studio und Boss Fight Entertainment über vier Entwicklerstudios, welche auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert sind.

In der offiziellen Bekanntgabe zur Gründung des Studios beschreibt Netflix VP of Gaming Amir Rahimi die Zukunftspläne der Gaming-Sparte wie folgt:

„Dies ist ein weiterer Schritt in unserer Vision, ein Weltklasse-Spielestudio aufzubauen, das unseren Hunderten von Millionen von Mitgliedern auf der ganzen Welt eine Vielzahl reizvoller und fesselnder Originalspiele – ohne Werbung und ohne In-App-Käufe – bieten wird.“

„Wir stehen noch am Anfang und wir haben noch viel zu tun, um ein großartiges Spielerlebnis auf Netflix zu bieten. Die Entwicklung eines Spiels kann Jahre dauern, daher bin ich stolz zu sehen, wie wir in unserem ersten Jahr das Fundament unserer Spielestudios stetig aufbauen, und freue mich darauf, Einblicke in unseren Produktionen der kommenden Jahre zu teilen.“