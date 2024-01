Netflix: Streamingdienst droht mit In-Game-Werbung

Autor:, in / Netflix

Die Streamingdienste, wie sie eben alle heißen, sind in den vergangenen Jahren mächtig ins Rudern geraten. Das Geschäft läuft aus vielseitigen Gründen nicht so gut, wie sie es gerne hätten und entsprechend werden fortwährend neue Möglichkeiten gesucht, die Inhalte zu monetarisieren.

Netflix führte zuletzt etwa eine günstigere Preisstufe mit Werbung ein, um mehr Abonnenten zu gewinnen, doch laut Wall Street Journal ist dort womöglich noch nicht Schluss.

Einem Bericht der Zeitung zufolge prüfe Netflix derzeit die Möglichkeit, In-Game-Werbung im bislang eng umgrenzten aber stetig wachsenden Spielemarkt zu implementieren.

Setzt der Streamingdienst dieses Vorhaben tatsächlich um, sollen zumindest zunächst nur Spieler von In-Game-Werbung betroffen sein, deren Abo ohnehin schon besagte Werbung aufgrund niedrigerer Abogebühren umfasst.

Zugleich legt der Bericht nahe, dass man bei Netflix darüber nachdenkt, künftig größere Titel gegen einen Aufpreis anzubieten, statt – wie im Moment – alle Spiele bereits im Abo anzubieten.

Ob davon auch die von Netflix in Auftrag gegebenen Produktionen betroffen sein werden, wird sich zeigen. Der Streamingdienst will eigenen Angaben derzeit rund 90 Spiele bereits in der Entwicklung haben.