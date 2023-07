Netflix: Neue Castlevania Serie bereits im September

Castlevania ist mit vier Staffeln eine der erfolgreichsten Produktionen im Auftrag von Netflix. Bereits im Juni meldete sich der Streamingdienst, man würde an einer weiteren Serie zu dem Franchise arbeiten.

Netflix verkündete jetzt Neues zu dem erwarteten Anime und gab die Ausstrahlung von Castlevania: Nocturne für den 28. September bekannt. Die Produktion serie Serie übernimmt Showrunner Kevin Kolde, zusammen mit dem Autor Clive Bradley, der bereits an der ersten Castlevania Adaption gearbeitet hat.

In Castlevania: Nocturne begleitet ihr Richter, einen direkten Nachkommen der berüchtigten Belmont Familie. Richter wird den Spielern von Castlevania Symphony of Night sowie Rondo of Blood direkt ein Begriff sein, in beiden Titeln ist er die Hauptfigur.