Netflix: Zack Snyder begeistert von Halo und Gears of War

Zack Snyder ist den meisten Film-Fans ein Begriff, alle anderen, kennen zumindest einen seiner Filme. 300, Sucker Punch, Justice League oder Army of the Dead sind nur eine kleine Auswahl seiner Kinostreifen. In Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter wird der Regisseur und Drehbuchautor den Film Rebel Moon exklusiv auf Netflix anbieten.

Im Zuge eines Messe-Interviews mit IGN, schwärmte der Regisseur von Videospielen, und welche Magie diese auf ihn wirken. Gerade das Halo und Gears-Universum sind Bezugspunkte, die für ihn einen gewissen Reiz ausüben.

Snyder sagte dazu: „Gears gab es in unserem Bekanntenkreis schon immer. Ich selber habe mich auch schon immer für das Halo-Franchise interessiert. Sicher, dazu gibt es jetzt eine neue Serie, und das haben sie geschafft gut umzusetzen. Für mich war es immer ein Franchise, von denen ich dachte, wie unglaublich ein Film dazu werden könnte“

Da das Halo-Franchise damit aus dem Schneider ist, wäre noch die Möglichkeit, dass Snyder seine Vorstellungen mit dem Gears-Universum verwirklicht. Im November 2022 meldete sich Netflix das erste Mal mit der Meldung, eine Adaption zu dem erfolgreichen Action-Spiel umsetzen zu wollen. Mittlerweile ist bekannt, dass der Dune-Autor Jon Spaihts das Drehbuch für die Adaption schreiben wird. Snyder hätte hier also einen bereits erfahrenen Kollegen an seiner Seite, um das Spiel gekonnt umzusetzen.

Allerdings wird der Regisseur unter aller Voraussicht die nächste Zeit sehr stark mit Rebel Moon beschäftigt sein. Aber vielleicht findet er ja noch etwas Zeit nebenbei, oder wirkt nebenbei federführend mit.