Off The Grid: Gameplay-Trailer zum Neill Blomkamp Shooter

Auf der Gamescom präsentierte Gunzilla Games einen Gameplay-Trailer zum Neill Blomkamp Battle-Royale-Shooter Off the Grid.

Das Spieleentwicklungsstudio Gunzilla Games hat den ersten Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Spiel Off The Grid veröffentlicht. Der Gameplay-Trailer, der sein Debüt auf der Gamescom 2023 feierte, gibt den Spielern einen Einblick in die bahnbrechende Spielmechanik, die atemberaubenden Umgebungen und die unvergesslichen Charaktere, die hinter dem Battle-Royale-Spiel der nächsten Generation stehen, das von dem visionären Filmemacher Neill Blomkamp entwickelt wurde.

Anders als jedes andere Spiel seines Genres verbindet Off The Grid eine 60-stündige erzählerische Kampagne mit einem atemberaubenden Battle-Royale-Spiel für 150 Spieler, das in der weitläufigen Cyberpunk-Welt von Teardrop Island angesiedelt ist. Am Ende des Tages wird nur einer den Sieg davontragen, aber jeder Spieler wird in eine vielschichtige Welt hineingezogen, wie er sie noch nie zuvor erlebt hat.

Vlad Korolov, CEO von Gunzilla Games, sagte: „Off The Grid entwickelt das Battle-Royale-Genre für die Branche weiter. Mit der kreativen Brillanz von Neill Blomkamp und der Einführung innovativer Gameplay-Mechaniken bieten wir eine noch nie dagewesene Tiefe, die den puren Nervenkitzel des Battle-Royale-Wettbewerbs ergänzt.“

Als ob das noch nicht genug wäre, erlaubt Off The Grid Modifikationen während der Session, bei denen die Spieler ihre Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten ausstatten können, indem sie kybernetische Gliedmaßen, verschiedene Waffen und Waffenaufsätze anbringen, was dem Begriff „adaptives Gameplay“ eine völlig neue Bedeutung verleiht.

Off The Grid erscheint demnächst für PC, PlayStation und Xbox.