Off The Grid: Gameplay mit Dr Disrespect und mehr Flitzpiepen

Schaut euch 17 Minuten Gameplay von Off the Grid mit Dr. Disrespect und anderen Flitzpiepen an.

Gunzilla Games hat ein 17 Minuten langes Gameplay-Walkthrough-Video zu Off the Grid veröffentlicht. Es zeigt mit Dr. Disrespect, Clix und ImperialHal drei bekannte Gamer, die in eine der narrativen Missionen des Spiels eintauchen.

Off The Grid, ein Battle Royale der nächsten Generation, kombiniert auf einzigartige Weise eine ausgedehnte, 60-stündige narrative Kampagne, die von Neill Blomkamp erdacht wurde, mit fesselnden Scharmützeln für 150 Spieler, die alle in der riesigen Cyberpunk-Welt von Teardrop Island stattfinden. Obwohl nur ein Spieler oder eine Gruppe als Sieger hervorgehen wird, wird jeder in den Bann eines facettenreichen Universums gezogen, das eine unvergleichliche Spielreise bietet.

Während die Spannung auf die Verschmelzung PvE und PvP in Off The Grid steigt, konzentriert sich das Video auf das PvE-Erlebnis. Das Trio begibt sich auf eine adrenalingeladene Eskapade und erlebt einen intensiven, erzählerisch geprägten Kampf inmitten von Schießereien und komplizierten Straßensperren, der den Spielern einen noch nie dagewesenen Einblick in das dynamische Gameplay von Off The Grid bietet.

Dies ist der erste offizielle Missionsdurchlauf, bei dem die Gaming-Community die Expertenmeinungen erfahrener Spieler zu diesem bahnbrechenden neuen Battle-Royale-Erlebnis einholen kann.

Vlad Korolov, CEO und Mitbegründer von Gunzilla Games, sagte: „Die Veröffentlichung von Gameplay-Walkthrough-Material ist ein entscheidender Meilenstein im Lebenszyklus eines jeden Spiels. Wir haben uns entschieden, diesen Moment zu erhöhen, indem wir die bekanntesten Streamer von Warzone, Apex Legends und Fortnite eingeladen haben, um das Spiel zu erleben und ihre ungefilterten Reaktionen zu teilen. Mitzuerleben, wie unser Projekt in den fähigen Händen von Branchenführern wie Dr. Disrespect, Clix und ImperialHal zum Leben erweckt wird, bestätigt die jahrelange, unermüdliche Hingabe und ist eine monumentale Leistung für unser Team.“

Wie im Gameplay-Walkthrough zu sehen ist, bietet Off The Grid Anpassungsmöglichkeiten und Ausrüstungslieferungen, die es den Spielern ermöglichen, ihre Charaktere mit speziellen kybernetischen Gliedmaßen, verschiedenen Waffen und diversen Anbauteilen zu modifizieren.

Zum ersten Mal in einem Battle Royale können die Spieler durch filmische Zwischensequenzen, die während der Sitzung stattfinden, in das Universum von Teardrop Island eintauchen. Diese Innovation hebt das „adaptive Gameplay“ auf eine völlig neue Ebene.

Off the Grid soll bald für Xbox, PlayStation und PC erscheinen.