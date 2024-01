Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Alterseinstufung durch ESRB und PEGI erfolgt

Das ESRB und PEGI haben sich Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes vorgeknöpft und sind zu ihren jeweiligen Alterseinstufungen gekommen. Während das ESRB dem Spiel von den Rabbit and Bear Studios ein „Everyone 10+“ aussprach, legte sich PEGI auf das häufig vergebene PEGI-12-Rating fest.

Wie der Entwickler bestätigte, gibt es an beiden Alterseinstufungen für das rundenbasierte RPG nichts mehr.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erscheint am 23. April für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch und wird auch sogleich in den Xbox Game Pass wandern.

Es entführt euch in die Welt von Allran und erzählt die Geschichte des Galdeanischen Imperiums, das Runenlinsen sammelt, um andere Nationen zu unterwerfen. Als Nowa, Seign und Marisa könnt ihr Helden rekrutieren, die euch im Kampf gegen diesen Vorstoß zur Seite stehen.