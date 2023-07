Capcom: Denkt über neue Konzepte für Mega Man nach

Autor:, in / Capcom

Wie sieht die Mega Man-Zukunft nach Mega Man 11 aus dem Jahr 2018, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection aus 2020 und der Anfang des Jahres veröffentlichten Mega Man Battle Network Legacy Collection aus? Eine Frage die sich anscheinend nicht nur Fans stellen, sondern auch Capcom selbst.

In einer kürzlich stattgefundenen Fragerunde bezüglich der Zukunft der Marke, gab das japanische Unternehmen gegenüber seinen Aktionären an, derzeit über die Herangehensweise für einen neuen Serien-Eintrag nachzudenken. Dies umfasse eine Reihe an Faktoren wie die Prämisse des Spiels, Gameplay-Ideen und mehr:

„Mega Man ist eine von Capcoms historischen IPs und wird von den Fans geliebt, und als solche wollen wir darauf achten, wie wir die Serie entwickeln. Wir überlegen, wie wir die Produktion neuer Einträge in der Serie angehen, was zahlreiche Faktoren erfordert, einschließlich der Entwicklung eines soliden Konzepts, von Ideen und Gameplay usw.“