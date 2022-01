Chernobylite: White Rose Pack mit neuen Waffenskins erhältlich

Autor:, in / Chernobylite

Für Chernobylite, dem Survival-Horror-RPG des Entwicklers The Farm 51, ist im Microsoft Store das White Rose Pack eingetroffen.

Das Paket enthält zum Preis von 3,99 Euro Skins in bittersüßen Rosendesign in Weiß, mit denen ihr euren Waffen einen neuen Look geben könnt, wenn ihr durch die Sperrzone Tschernobyls umherstreift.