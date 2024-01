CI Games: Hinweis auf Lords of the Fallen 3

Death of the Fallen ist ein neues Markenzeichen von CI Games. Kommt nach Lords of the Fallen ein neues Action-Rollenspiel namens Death of the Fallen?

CI Games hat sich das Markenzeichen Death of the Fallen gesichert und könnte somit an Lords of the Fallen 3 arbeiten. HEXWORKS „Project 3“ hat bisher noch keinen offiziellen Namen, aber es ist davon auszugehen, dass das bisher unangekündigte Action-RPG, als Nachfolger des erfolgreichen Lords of the Fallen dienen könnte.

Kurakasis hat auf X-Twitter die Entdeckung mitgeteilt, dass CI Games sich „Death of the Fallen“ am 3. Januar als Markenzeichen geschützt hat. Noch ist nicht bekannt, ob es sich mit „Death of the Fallen“ wirklich um ein neues Projekt handelt oder nicht. Es wird bereits spekuliert, dass es sich auch um ein Spin-off handeln könnte.

Egal, ob es sich um ein Spin-off oder ein brandneues Spiel im gleichen Universum handelt, im Finanzbericht zum dritten Quartal 2023 hat das Unternehmen die Investoren darüber informiert, dass „Project 3“ die Anerkennung von Lords of the Fallen hervorheben wird. Zusätzlich ermöglichte der Erfolg von Lords of the Fallen die Entstehung weiterer Spiele im Universum.