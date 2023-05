Autor:, in / CI Games

CI Games hat im 2022 Jahresbericht einen Umsatz von 12 Millionen gemacht, das sind -47 % Year-over-year (YOY). Der Nettogewinn wurde mit 1,83 Millionen angegeben, was ein Rückgang von -78 % im Jahresvergleich (YOY) bedeutet.

Die niedrigen Ergebnisse sind selbstverständlich auf fehlende neue Spielveröffentlichungen zurückzuführen. Damit sich das ändert, hat man vier neue Spiele geplant:

Das bereits bekannte The Lords of the Fallen ist dabei die bisher größte Produktion für CI Games und soll im Jahr 2023 veröffentlicht werden. Das nächste Sniper Ghost Warrior befindet sich ebenfalls bereits „in der Mitte der Entwicklung“.

Project Survive ist ein „ein neuer Ansatz für das erfolgreiche Survival-Genre“ und wird mit der Unreal Engine 5 PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt. Weiter geht es mit dem vierten Spiel: Project Scorpio. Hierzu fehlen ausführliche Informationen und es wird lediglich als „Premium-Online-Multiplayer-PVE-GaaS-Titel“ aufgeführt. Dazu sind noch mehrere Indie-Titel in der Mache, darunter neue Spiele von Tails of Iron-Entwickler.