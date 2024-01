Clockwork Revolution: Shapeshifter Games hilft bei Entwicklung

Autor:, in / Clockwork Revolution

Mit Shapeshifter Games entstand jüngst ein neues Studio aus ehemaligen Veteranen von Volition (Saints Row). Die Stärken der Entwicklerschmiede liegen im Co-Development-Studio, wie man selbst sagt.

Gestern hatten wir über das neue Studio berichtet und auch darüber, dass man an einem Projekt für die Xbox Game s Studios mitarbeitet. An welchem Spiel oder für welches First Party Studio von Microsoft war aber noch nicht bekannt.

inXile Entertainment gab jetzt bekannt, dass man bei der Entwicklung von Clockwork Revolution mit Shapeshifter Games zusammenarbeitet.

Nachdem der Saints Row-Entwickler seine Pforten geschlossen hatte, flog man nach Illinois und gewann mithilfe von Xbox und der ehemaligen Führung von Volition so einen neuen Entwicklungspartner. Sie bringen reichlich Erfahrung mit, um inXile beim Steampunk-RPGs zu helfen, heißt es in der Bekanntgabe.

Brian Fargo von inXile verbindet sogar eine Geschichte mit Volition, die weit bis zu Interplay zurückreicht.

Fargo erzählte: „Ich war sehr dankbar, dass ich dabei helfen konnte, dieses neue Studio zu sichern und einige wirklich erstaunliche Entwickler zu gewinnen, die dabei helfen, Clockwork Wirklichkeit werden zu lassen. Co-Developer-Gruppen sind heutzutage fast schon eine Selbstverständlichkeit, aber diese ist etwas Besonderes für uns, da meine lange Geschichte mit ihnen bis zu den Spielen Descent und FreeSpace zurückreicht.“

Clockwork Revolution wird für Xbox Series X|S, Windows-PC, Steam und Cloud entwickelt. Es erscheint „Day One“ im Xbox Game Pass.