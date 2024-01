Shapeshifter Games: Entwickler unterstützt Xbox Game Studios-Projekt

Autor:, in / Shapeshifter Games

In Illinois haben Veteranen des geschlossenen Saints Row Studios Volition ein neues Unternehmen gegründet.

Shapeshifter Games versteht sich als Co-Development-Studio, welches sich auf die Entwicklung von AAA-Spielen konzentriert. Man spezialisiert sich auf Open World Spiele, Unreal Engine 5 und die Entwicklung für Konsolen.

Wie auf LinkedIn nachzulesen ist, arbeitet man für einen Top-Publisher an der nächsten großen IP mit. Bei dem Publisher handelt es sich um Xbox Games Studios. Das gibt Expert Lighting Artist AJ Nelson in seinem Profil an.