Clockwork Revolution: Steampunk-RPG manipuliert die Zeit

Clockwork Revolution ist ein Action-RPG in der First-Person-Ansicht, das von inXile entwickelt und auf dem Xbox Games Showcase erstmals gezeigt wurde.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen die dynamischen und Zeit verändernden Kämpfe, die in einem tiefgreifenden und miteinander verbundenen Rollenspielsystem verankert sind.

Spieler erstellen ihren eigenen Charakter, ehe sie die pulsierende Metropole Avalons betreten, die im viktorianischen Zeitalter voller schwebender Dampflokomotiven und reichen Industriellen angesiedelt ist.

All das wurde von der skrupellosen Lady Ironwood erschaffen, die mit einer Zeitreisevorrichtung die Geschichte änderte, wodurch sie ungeheuren Reichtum und Macht erlangte.

Mit einem Chronometer in den Fingern und der Kenntnis von Ironwoods Plänen reisen Spieler selbst in Vergangenheit, beeinflussen Ereignisse und sehen in der Gegenwart, welche Veränderungen dadurch entstanden sind.

Spieler müssen sich auf außergewöhnliche und manchmal auch unerwartete Weise Veränderungen bei Menschen, der Geschichte sowie Avalon selbst einstellen.

Mit Clockwork Revolution will der Entwickler neue Maßstäbe für die Reaktionsfähigkeit von Rollenspielen setzen, wenn es zum Launch für Xbox Series X|S, Windows-PC, Steam, Cloud sowie dem Game Pass erscheint.