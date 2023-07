Anzeige – Deals & Sales: Ultimate Game Sale startet diese Woche

Eine in der Microsoft Rewards App ersichtliche Aufgabe, verrät, dass der Ultimate Games Sale wohl noch diese Woche startet.

Dort gibt es eine Aufgabe mit dem Namen „Check out the Ultimate Sale“, die wohl als eindeutiger Hinweis auf den bevorstehenden Sale zu interpretieren ist. Im Ultimate Game Sale gibt es für gewöhnlich über 500 Spiele im Angebot mit einem Rabatt von bis zu 80 %. Selbst über den genauen Starttermin wird schon gemunkelt, so soll der Sale an diesem Donnerstag starten. Dies würde auch zu den vergangenen Ultimate Game Sale-Terminen im Juli passen.

