Anzeige – Deals & Sales: Xbox Anime Sale mit weiteren Angeboten

Im neuen Xbox Sale warten zahlreiche Angebote, darauf von euch entdeckt zu werden. Wie gewohnt, bekommt ihr hier auf XboxDynasty alle Angebote auf einen Blick.

Die Auflistung zeigt euch zuerst das Spielcover, dann die Ersparnis in Euro, den Spielnamen, alter Preis und darunter den neuen Preis. Spiele ohne Streichpreis gibt es im Xbox Game Pass- bzw. EA Play-Abonnement.

Mit einem Klick auf den grünen Spielnamen erreicht ihr direkt das Angebot im Microsoft Store und könnt zuschlagen. Mit STRG+F am PC und euer Suchwort oder die Browser-Option „Seite durchsuchen“ am Phone, könnt ihr speziell nach bestimmten Deals oder Suchwörtern suchen. Zum Beispiel „Assassin“, und euch so durch die Angebote zappen.

XBOX ANIME SALE KW07/2024

50% RABATT A.O.T. 2: Final Battle Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:34,99 € 40% RABATT A.O.T. 2: Final Battle Upgrade Pack Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:23,99 € 50% RABATT Alphadia Genesis 1 & 2 Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:9,99 € 85% RABATT BALAN WONDERWORLD Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:5,99 € 85% RABATT CODE VEIN Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:10,49 € 60% RABATT Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles – Kern-Add-on-Paket Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:5,99 € 60% RABATT Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Digital Deluxe Edition Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:27,99 € 50% RABATT Digimon Survive Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:24,99 € 85% RABATT DRAGON BALL FIGHTERZ Der volle Preis betrug69,98 € Neuer Preis:10,49 € 75% RABATT DRAGON BALL FIGHTERZ – Ultimate Edition Der volle Preis betrug114,98 € Neuer Preis:28,74 € 50% RABATT DRAGON BALL XENOVERSE 2 Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:9,99 € 40% RABATT DRAGON BALL XENOVERSE 2 – Special Edition Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:29,99 € 75% RABATT DRAGON BALL Z: KAKAROT Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:17,49 € 60% RABATT DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition Der volle Preis betrug119,99 € Neuer Preis:47,99 € 75% RABATT DRAGON BALL: THE BREAKERS Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:4,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY IX Der volle Preis betrug20,99 € Neuer Preis:8,39 € 60% RABATT FINAL FANTASY TYPE-0™ HD Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:7,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY VII Der volle Preis betrug15,99 € Neuer Preis:6,39 € 60% RABATT FINAL FANTASY VIII Remastered Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:7,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:19,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:19,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES Der volle Preis betrug9,99 € Neuer Preis:3,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD Der volle Preis betrug29,98 € Neuer Preis:11,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION Der volle Preis betrug34,98 € Neuer Preis:13,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV ROYAL PACK Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:5,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV Staffelpass Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:5,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV: EPISODE ARDYN Der volle Preis betrug4,99 € Neuer Preis:1,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV: EPISODE GLADIOLUS Der volle Preis betrug4,99 € Neuer Preis:1,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV: EPISODE IGNIS Der volle Preis betrug4,99 € Neuer Preis:1,99 € 60% RABATT FINAL FANTASY XV: EPISODE PROMPTO Der volle Preis betrug4,99 € Neuer Preis:1,99 € 40% RABATT Fuga: Melodies of Steel Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:23,99 € 40% RABATT Fuga: Melodies of Steel – Deluxe Edition Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:35,99 € 20% RABATT Fuga: Melodies of Steel 2 Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:31,99 € 20% RABATT Fuga: Melodies of Steel 2 – Deluxe Edition Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:47,99 € 45% RABATT Gale of Windoria Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:8,24 € 33% RABATT Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:40,19 € 33% RABATT Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai – Digital Deluxe Edition Der volle Preis betrug64,99 € Neuer Preis:43,54 € 33% RABATT Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai Digital Deluxe Upgrade Der volle Preis betrug4,99 € Neuer Preis:3,34 € 60% RABATT JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:19,99 € 55% RABATT JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate Edition Der volle Preis betrug84,99 € Neuer Preis:38,24 € 60% RABATT KINGDOM HEARTS – HD 1.5+2.5 ReMIX – Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:19,99 € 60% RABATT KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:23,99 € 60% RABATT KINGDOM HEARTS Melody of Memory (International) Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:23,99 € 60% RABATT KINGDOM HEARTS Ⅲ Der volle Preis betrug69,98 € Neuer Preis:27,99 € 60% RABATT KINGDOM HEARTS Ⅲ Re Mind Der volle Preis betrug29,98 € Neuer Preis:11,99 € 60% RABATT KINGDOM HEARTS Ⅲ Re Mind + Konzertvideo Der volle Preis betrug39,98 € Neuer Preis:15,99 € 50% RABATT Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:34,99 € 50% RABATT Miden Tower Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:7,49 € 40% RABATT Miracle Snack Shop Der volle Preis betrug17,49 € Neuer Preis:10,49 € 80% RABATT Momodora: Reverie Under the Moonlight Der volle Preis betrug9,99 € Neuer Preis:1,99 € 75% RABATT MY HERO ONE’S JUSTICE 2 Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:9,99 € 50% RABATT MY HERO ONE’S JUSTICE Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:9,99 € 50% RABATT NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:9,99 € 50% RABATT NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Ultimate Edition Der volle Preis betrug79,99 € Neuer Preis:39,99 € 30% RABATT NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:41,99 € 30% RABATT NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Ultimate Edition Der volle Preis betrug94,99 € Neuer Preis:66,49 € 50% RABATT Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform): Charakterpaket Der volle Preis betrug4,99 € Neuer Preis:2,49 € 75% RABATT Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs PRINCE’S EDITION Der volle Preis betrug89,99 € Neuer Preis:22,49 € 90% RABATT ONE PIECE BURNING BLOOD Der volle Preis betrug69,98 € Neuer Preis:6,99 € 60% RABATT ONE PIECE ODYSSEY Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:27,99 € 90% RABATT ONE PIECE World Seeker Der volle Preis betrug69,98 € Neuer Preis:6,99 € 80% RABATT ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition(Xbox One) Der volle Preis betrug74,99 € Neuer Preis:14,99 € 85% RABATT ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:10,49 € 60% RABATT Orangeblood (オレンジブラッド) Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:7,99 € 40% RABATT Persona 3 Portable Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:11,99 € 40% RABATT Persona 4 Golden Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:11,99 € 30% RABATT Persona 5 Tactica Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:41,99 € 25% RABATT Persona 5 Tactica: „Alles in einem Set“-DLC-Paket Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:22,49 € 30% RABATT Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth Der volle Preis betrug24,99 € Neuer Preis:17,49 € 70% RABATT Romancing SaGa 2 Der volle Preis betrug24,99 € Neuer Preis:7,49 € 70% RABATT Romancing SaGa 3 Der volle Preis betrug31,99 € Neuer Preis:9,59 € 50% RABATT Ruinverse Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:7,49 € 80% RABATT SCARLET NEXUS Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:13,99 € 80% RABATT SCARLET NEXUS Ultimate Edition Der volle Preis betrug99,99 € Neuer Preis:19,99 € 75% RABATT SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:14,99 € 40% RABATT Season Pass – STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:8,99 € 80% RABATT Shining Resonance Refrain Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:5,99 € 70% RABATT Soul Hackers 2 – Digital Deluxe Edition Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:20,99 € 40% RABATT STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:29,99 € 40% RABATT STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:41,99 € 30% RABATT SWORD ART ONLINE Last Recollection Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:41,99 € 50% RABATT Sword of Elpisia Der volle Preis betrug14,99 € Neuer Preis:7,49 € 30% RABATT Tales of Arise – Beyond The Dawn Ultimate Edition Der volle Preis betrug99,99 € Neuer Preis:69,99 € 50% RABATT Tales of Symphonia Remastered Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:19,99 € 50% RABATT Tanjirō, Zen’itsu und Inosuke (Vergnügungsviertel): Charakterpaket Der volle Preis betrug9,99 € Neuer Preis:4,99 € 50% RABATT Tengen Uzui: Charakterpaket Der volle Preis betrug4,99 € Neuer Preis:2,49 € 60% RABATT The DioField Chronicle Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:23,99 € 60% RABATT The DioField Chronicle Digitale Deluxe Edition Der volle Preis betrug74,99 € Neuer Preis:29,99 € 40% RABATT The Rumble Fish 2 Der volle Preis betrug28,99 € Neuer Preis:17,39 € 50% RABATT The Smile Alchemist Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:9,99 € 35% RABATT UFO ROBOT GOLDORAK – The Feast of the Wolves Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:32,49 € 80% RABATT Valkyria Chronicles 4 Complete Edition Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:9,99 € 80% RABATT Valkyria Revolution Der volle Preis betrug39,98 € Neuer Preis:7,99 € 60% RABATT WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA Der volle Preis betrug39,98 € Neuer Preis:15,99 € 80% RABATT Yakuza: Like a Dragon Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:11,99 € 80% RABATT Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition Der volle Preis betrug89,99 € Neuer Preis:17,99 €