Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo

Ein nachträgliches Valentinstagsgeschenk gibt es heute für alle Xbox Game Pass-Abonnenten. Den Anfang macht PlateUp!, das bereits heruntergeladen werden kann. A Little to the Left zeigt sich noch ein bisschen schüchtern und wird erst später im Abo freigeschaltet.

Xbox Game Pass – Februar 2024

15. Februar 2024 – PlateUp! (Cloud, Konsole und PC)

15. Februar 2024 – A Little to the Left (Cloud, Konsole und PC)

Dazu sind zuvor mit Resident Evil 3 und Bloodstained: Ritual of the Night zwei weitere Kracher im Abo erhältlich. Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer sollten sich dazu ihre Vorteile und Paramount+ sichern.