PlayStation 5: Sony will aggressiv auf Multiplattform setzen

Während Microsoft offensichtlich eine neue Strategie für die Xbox verfolgt, zu der es heute um 21:00 Uhr im Xbox Podcast weitere Neuigkeiten geben wird, ist Sony schon einen Schritt weiter.

Sony-Präsident Hiroki Totoki sagte während des vergangenen Finanzberichts, er wolle aggressiv vorgehen, um die Gewinnspannen zu verbessern, indem er 1st-Party-Titel für eine Multiplattform-Strategie ausbaut.

Hiroki Totoki erklärte, dass das Unternehmen „proaktiv daran arbeiten muss“, mehr Spiele für mehrere Plattformen zu entwickeln

„In der Vergangenheit wollten wir die Konsole populär machen und der Hauptzweck der 1st-Party-Titel war, die Konsole populär zu machen. Das ist wahr, aber es gibt eine Synergie dazu. Wenn man also starke First-Party-Inhalte hat, nicht nur für unsere Konsole, sondern auch für andere Plattformen wie Computer, kann 1st-Party mit Multiplattform-Titeln wachsen, und das kann helfen, den Betriebsgewinn zu verbessern. Das ist also ein weiterer Punkt, an dem wir proaktiv arbeiten wollen.“

„Ich persönlich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, die Margen zu verbessern, und deshalb möchte ich unsere Margenleistung aggressiv verbessern“, Hiroki Totoki, Sony-Präsident.