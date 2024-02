Free Play Days: Wurden die Spiele zu früh bekannt gegeben?

Autor:, in / Free Play Days

Bereits gestern am späten Abend hat Microsoft einen Beitrag veröffentlicht und die Spiele für die Free Play Days am Wochenende bekannt gegeben. Dieser Post wurde mittlerweile gelöscht. Dennoch können wir euch darüber berichten, dass Dead Island 2, Code Vein, Warstride Challenges und Nickelodeon All Star Brawl 2 bei den Free Play Days angekündigt wurden.

Ob dies ein Fehler war und andere Spiele geplant sind, oder ob der Beitrag einfach nur zu früh veröffentlicht wurde, erfahren wir sicher heute im Laufe des Tages.