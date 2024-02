Death Noodle Delivery: Release-Termin steht auf dem Menü

Troglobytes Games (Forbes Indie Game of the Year 2020) hat zusammen mit Tiny Pixel und Stupidi Pixel das Veröffentlichungsdatum von Death Noodle Delivery bekannt geben, das am 4. April auf Steam für PC und später in diesem Jahr auf Nintendo Switch, Xbox und PlayStation erscheint.

In Death Noodle Delivery schlüpft der Spieler in die Rolle des tapferen, aber verstopften Fahrers Jimmy, der einen neuen Job als Nudellieferant in der von Kriminalität geprägten Cyberstadt, die er sein Zuhause nennt, antritt.

Bewaffnet mit einem rostigen, aber zuverlässigen Hoverboard, das aus dem Gefängnis gebrochen werden kann, muss der Spieler sowohl durch die geschäftigen Straßen der Stadt navigieren, um die häufigen tödlichen Gefahren zu vermeiden, als auch die Beziehungen in seinem Apartmentkomplex pflegen, in dem technikbesessene Nachbarn, zwielichtige Gestalten und KI-Fehlfunktionen wenig Platz für Langeweile lassen.

Das Spiel bietet eine Mischung aus rasanter Action und Storytelling, die es den Spielern ermöglicht, die Geheimnisse der Spielwelt zu lüften, während sie die siebentägige Überlebensherausforderung meistern.

Von Gesprächen mit schrulligen Nachbarn bis zum Durchsuchen des Internets nach Hacks und versteckten Vergnügungen können die Spieler tief in das Herz dieser Cyberpunk-Metropole eintauchen.

Death Noodle Delivery bietet außerdem die Möglichkeit, das Hoverboard zu einer furchterregenden Waffe aufzurüsten und anzupassen. Verwandelt euer altes Board in eine mächtige Tötungsmaschine, indem ihr KI-Paywalls hackt und neue Upgrades wie Katzenbomben und Time Warp installiert!

Death Noodle Delivery wird am 4. April 2024 zunächst auf Steam für PC erscheinen. Konsolenspieler können sich darauf verlassen, dass das Spiel im Laufe des Jahres auch für weitere Plattformen wie Nintendo Switch, Xbox und PlayStation erscheinen wird. Das Spiel wird in Englisch, Italienisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Koreanisch, vereinfachtem Chinesisch und Türkisch erscheinen.