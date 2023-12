Death Relives: Gruseliger Story-Trailer veröffentlicht

Death Relives erscheint im erstern Quartal 2024 und plant, euch dabei das Fürchten zu lehren. Das Spiel konnte bereits im vergangenen Sommer beim ID at Xbox Demo Fest 2023 angespielt werden.

Death Relives ist inspiriert von der aztekischen Mythologie und von realen historischen Ereignissen aus dem 16. Jahrhundert. Das Spiel lässt die Spieler in eine albtraumhafte Welt eintauchen, in der die Spieler versuchen, vor längst vergessenen Göttern zu überleben.

Während sie mit Xipe Totec kämpfen, dem Gott des Todes, des Lebens, der Wiedergeburt, der Landwirtschaft, der Vegetation und der tödlichen Kriegsführung in der aztekischen Mythologie, finden sich die Spieler auch an realen historischen Orten wieder, wie dem Schiff, mit dem Hernán Cortés ins Land der Azteken reiste.

Die düstere und unheimliche Atmosphäre von Death Relieves verbirgt auch andere Wesen, die in den Schatten lauern, die in der reichhaltigen Geschichte enthüllt werden, während Adrian, unser Protagonist, durch das Spiel voranschreitet.

Death Relives lässt die uralten aztekischen Schrecken wieder auferstehen, für deren Bewältigung spezielle Gegenstände benötigt werden. Die einzigartigen Kampf- und Stealth-Mechaniken des Spiels erfordern den effektiven Einsatz dieser Gegenstände während der Reise. Im Kampf gegen die alten Götter der Azteken reicht es jedoch nicht aus, ihre Seelen zu töten und in den Mictlan, die Unterwelt der aztekischen Mythologie, zu schicken.

„Als Horrorfan freue ich mich sehr über die Veröffentlichung von Death Relives. Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, ein Spiel zu entwickeln, das Horrorfans in seinen Bann zieht, und das Feedback, das wir vom Publikum erhalten haben, ist unbezahlbar“, so Bahtiyar Ardin, Mitbegründer und Creative Director von Nyctophile Studios.

„Während der Arbeit an meinem ersten Spiel habe ich mich darauf konzentriert, eine einzigartige Atmosphäre für die Spieler zu schaffen. Dazu mussten wir mit einem Team aus Mexiko zusammenarbeiten, um Xipe Totec in der einheimischen Nahuatl-Sprache zu vertonen und zu versuchen, online eine Todespfeife zu finden. In ein paar Monaten werden wir bereit sein, diese erstaunliche Erfahrung mit unseren Spielern rund um den Globus zu teilen.“