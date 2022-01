Deep Rock Galactic: Über zehn Millionen Spieler nach Start auf PlayStation

Coffee Stain Publishing und Ghost Ship Games haben die Zahlen von Deep Rock Galactic bekannt gegeben, nachdem das Spiel am 4. Januar 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erschienen ist.

Deep Rock Galactic blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2021 zurück, in dem das Spiel mehrfach ausgezeichnet wurde, neue Verkaufsmeilensteine erreichte und mit der Einführung des kostenlosen Battle Pass einen neuen Standard für Live-Service-Multiplayer setzte. Das neue Jahr beginnt mit einem Paukenschlag: Nach der Veröffentlichung auf PlayStation 4 und PlayStation 5 am 4. Januar hat der Titel seine Spielerzahl auf zehn Millionen Spieler mehr als verdoppelt.

Das kleine Team, das aus weniger als dreißig Mitarbeitern besteht, ist von der Unterstützung und dem Engagement der PlayStation-Spielerbasis überwältigt.

Nach dem Start des Spiels hat die PlayStation-Community das Team bereits bei der Behebung erster Probleme unterstützt, die innerhalb von zwei Tagen nach der Veröffentlichung behoben wurden.

„Deep Rock Galactic wurde immer in direkter Zusammenarbeit mit der Community entwickelt“, so Soren weiter. „Wir sind ein kleines Team, das eine riesige Konsoleneinführung in Angriff nimmt, daher ist es großartig, dass die Community bei jedem Schritt mit uns zusammenarbeitet, und wir können es kaum erwarten, zu zeigen, was wir ihnen in Season 02 in diesem Frühjahr zurückgeben werden!“