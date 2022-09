Deep Rock Galactic: Grafische Verbesserung dank Xbox Serie X|S Optimierung

Ihr habt Deep Rock Galactic noch nicht gespielt? Dann solltet ihr es unbedingt nachholen und wer ein Xbox Game Pass-Abonnement hat, kann es sofort herunterladen.

Deep Rock Galactic ist jetzt für die Xbox Serie X|S optimiert und bietet einige grafische Verbesserungen. Die Entwickler haben dazu einige neue Details bekannt gegeben, die wir euch hier vorstellen möchten.

Alexandar Max Skronski von Deep Rock Galactic sagte: „Viele der Xbox-Dienste haben es uns ermöglicht, den Xbox-Versionen Funktionen hinzuzufügen, die wir sonst nicht hätten umsetzen können. Wir sind ein relativ kleines Studio, daher ist Cross-Play über alle Plattformen hinweg etwas, das wir noch nicht machen konnten. Aber mit Xbox ist es uns gelungen, Cross-Play zwischen Xbox One, Xbox Series X|S und der Windows 10/11-Version von DRG mit dem Xbox-Kontosystem zu ermöglichen. Ihr könnt also mit euren Freunden spielen, unabhängig davon, auf welcher Plattform innerhalb des Xbox-Ökosystems sie sich befinden. Und mit der Xbox-Cloud-Speicherfunktion lässt sich der Spielfortschritt zwischen Xbox-Konsolen und Windows 10/11 übertragen. Die einfache Integration dieser Funktionen in das Spiel hat die Entwicklung des Spiels für die Xbox zu einer viel reibungsloseren Erfahrung gemacht. Und die Entwicklung einer Xbox Series X|S-Version bedeutete, die Xbox-Funktionen zu nutzen, die wir bereits für die Xbox One und die Windows 10/11-Versionen implementiert hatten.“

„Diese neue Version wird sehr ähnlich aussehen, wenn ihr die Xbox One-Version auf einer Xbox Series X|S gespielt habt. Aber wir haben es geschafft, eine neue Funktion einzubauen, die auf den neuesten Konsolen verfügbar ist.“