Demonschool: Einblicke in die Kampftechniken

Demonschool, das Schulleben-Taktik-RPG mit Anklängen an Persona, Shin Megami Tensei und italienisches Horrorkino von Entwickler Necrosoft Games und Publisher Ysbryd Games, gibt in einem neuen Video einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Das Video war erstmals beim PC Gaming Show: Most Wanted Showcase zu sehen.

Demonschool startet im zweiten Quartal 2024 auf PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Mac und Steam Deck in ein Semester voller gruseliger Umstände.

Als Erbin der letzten Dämonenjäger-Familie muss die Studienanfängerin Faye Studium und Angst unter einen Hut bringen, um ein höllisches Semester zu überstehen.

Untersucht mysteriöse Vorkommnisse und flickt den Riss zwischen den Welten, während ihr Freundschaften mit Fayes Klassenkameraden schließt. Stärkt das Band zwischen den dämonenbekämpfenden Teamkameraden, um auffällige Kombos in taktischen, von Into the Breach inspirierten Kämpfen zu unterstützen.

Platziert die Gruppenmitglieder in den richtigen Positionen, betretet dann die Aktionsphase und beobachtet, wie jeder Schlag, jede Heilung und jede beeindruckende Kombo gleichzeitig ausgeführt wird.

Schaltet Hunderte von kooperativen Angriffskombinationen zwischen 15 möglichen Teamkameraden frei und schickt Dämonen stilvoll zurück in die Hölle!

Kämpft gegen gruselige Dämonen, gigantische Bosse und andere Monstrositäten auf einem schachähnlichen Brett, auf dem Bewegung gleich Aktion ist und die Zeit zurückgespult werden kann.

In der Planungsphase könnt ihr die Züge eures Trupps strategisch planen und die Fähigkeiten jedes Charakters nutzen, um optimale Anordnungen und Kombo-Schläge zu erstellen.