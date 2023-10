DESOLATIUM: Spannung und Wahnsinn im Story Trailer

Autor:, in / DESOLATIUM

In die faszinierende kosmische Horrorwelt des kommenden Point-and-Click-Grafik-Adventures DESOLATIUM geht es im brandneuen Story-Trailer veröffentlicht, der die fesselnde Geschichte ausführlich beschreibt.

Die Veröffentlichung von DESOLATIUM ist für den 27. Oktober 2023 geplant. Es wird sowohl in digitaler als auch in physischer Form für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch zu einem Preis von 29,99 Euro erhältlich sein.

DESOLATIUM lässt die Spieler in eine Welt eintauchen, die auf dem Cthulhu-Mythos des amerikanischen Horror-Autors H.P. Lovecraft basiert, wo sie das mysteriöse Verschwinden eines Freundes untersuchen. Die Erzählung konzentriert sich auf die Reise von vier verschiedenen Charakteren, die sich in einem dunklen Reich bewegen, in dem es von Lovecraftschen Mythen und Kreaturen wimmelt.

Die Geschichte beginnt damit, dass Carter, einer der vier Charaktere, aufwacht und sich in einem seltsamen Raum wiederfindet. Fasziniert und skeptisch gegenüber seiner Umgebung macht er sich auf den Weg, um zu entkommen und die Geheimnisse dieser rätselhaften Welt zu lüften.