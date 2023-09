DESOLATIUM: Lovecraft-Mythos erscheint im Oktober

Autor:, in / DESOLATIUM

Nachdem SOEDESCO bereits einen spannenden Teaser-Trailer veröffentlicht hat, bestätigt das Unternehmen in einem brandneuen Ankündigungstrailer das Erscheinungsdatum von DESOLATIUM. Das Spiel wird am 27. Oktober 2023 physisch und digital für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, und Nintendo Switch erscheinen.

Wie viele Horrorfans wissen, ist H. P. Lovecraft der berühmte Autor, der als Pionier des kosmischen Horrors die Verletzlichkeit der Menschheit gegenüber uralten bösartigen Kräften erforschte. Seine unheimlichen, psychologischen Geschichten sind in DESOLATIUM eingebettet, wo ihr auf außerweltliche Wesen, geheimnisvolle Kulte und erschreckende Wahrheiten trefft.

Diese monströsen Wesen entziehen sich oft konventionellen Beschreibungen und kombinieren fremdartige Merkmale und beunruhigende Formen. Sie sind uralte und mächtige Wesen, die jenseits des menschlichen Verständnisses existieren.

Diese Monster verkörpern ein Gefühl der Bedeutungslosigkeit und des Schreckens und zeigen die Verwundbarkeit der Menschheit im Angesicht unbegreiflicher Kräfte. Werdet ihr das Zeug dazu haben, sie aufzuhalten?