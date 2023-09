Sifu: Update voller Überraschungen

Autor:, in / Sifu

Es ist so weit! Ab sofort haben Sifu-Spieler Zugriff auf die finale Ladung kostenfreier Arenas-Inhalte.

Das neue Sifu-Update beinhaltet mehr Herausforderungen, neue Schauplätze und doppelt so viele neue Gameplay-Inhalte wie das frühere Update. Was sich bekannt anfühlt, wird unerwartete Wendungen in der Rachegeschichte des Spiels mit sich bringen. Das Update ist ab sofort auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar.

Nachdem der Modus vergangenes Frühjahr auf allen Plattformen Einzug gehalten hat, wird der Umfang des Arenas-Modus durch neue Schauplätze und Kämpfe gegen altbekannte und überraschende Gegner massiv erweitert.

Mit sechs neuen dynamischen Arenen, 75 spannenden Herausforderungen, einer Vielzahl an Modifizierungen und Cheats und filmreifen Outfits erwartet euch eine adrenalingeladene Martial-Arts-Erfahrung, wie ihr sie noch nicht erlebt habt! Stellt eure Reflexe und euer strategische Können in interaktiven Umgebungen gegen Zombie-artige Horden, Doppelgänger und mehr unter Beweis.

Seht euch in diesem Trailer an, was euch im finalen Arenas-Update erwartet:

Auf vielfachen Wunsch aus der Community bietet dieses Update noch herausforderndere Inhalte und richtet sich daher vor allem an die erfahrensten Spieler, die diese neuen Inhalte erst freischalten können, nachdem sie die vorherigen Herausforderungen gemeistert haben.

Allen Spielern bietet der Arenas Custom Mode die Möglichkeit, ihre liebsten Martial Arts Momente so zu erleben, wie sie sie sich vorstellen. Kleidet euren Charakter nach Belieben ein und passt das Spiel mit den Modifikatoren ganz auf eure Wünsche und Bedürfnisse an.