Mortal Kombat 1: Roster geleakt, Megan Fox ist Nitara

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Die Nintendo Switch Version von Mortal Kombat 1 gelang frühzeitig in die Hände eines Spielers. Dadurch wurde das komplette Roster sowie die Kameo Kämpfer des blutigen Prüglers via Reddit bekannt, ehe es am 19. September auch für Xbox Series X|S erscheint. Mittlerweile sind die Einträge aber wieder entfernt worden.

Außerdem wurde ein frischer Trailer veröffentlicht. Er zeigt die Rückkehr von Nitara, die Vampirin der Außenwelt wird das Spiel mit ihrer Anwesenheit beehren und von der Megan Fox zum Leben erweckt.