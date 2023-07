Destiny 2: Limit für Meisterwerk-Materialien wird erhöht

In Destiny 2 sammelt ihr die Aszendentenbruchstücke und Aszendentenlegierungen, um eure Ausrüstung zu verstärken. Bislang erwies sich das als sehr umständlich, da euer Inventar nur maximal zehn Einheiten der jeweiligen Ressource lagern konnte. Ein Ausweg war bislang, das Nutzen der Poststelle, diese diente dann als provisorische Erweiterung des Inventars.

Bungie hört jetzt auf die Zurufe der Community, die maximale Anzahl der tragbaren Bruchstücke und Legierungen zu erhöhen. Im neuesten Blogeintrag kündigt das Studio an, dass ihr mit dem Start der 22. Saison jeweils 30 davon tragen dürft, die Verbesserungsprismen werden im gleichen Zug von 50 auf 100 Einheiten hochgestuft.

Bungie liefert dazu eine Erklärung: „Ein wichtiger Grund, warum wir diese Änderung vornehmen, ist, das Risiko zu beseitigen, dass diese Materialien beim Postmeister verloren gehen. Jetzt, da die Obergrenzen erhöht wurden, entfernen wir die Möglichkeit, dass diese Gegenstände an die Poststelle gehen. Wenn Spieler bereits einen vollen Stapel dieses Materials in ihrem Inventar haben, verhalten sich diese in Zukunft wie Glimmer, und der Spieler erhält keine weiteren Gegenstände, bis sie unter der Obergrenze liegen. Bevor wir dieses Update vorgenommen haben, haben wir uns die Gesamtzahl der Spieler angesehen, die von dieser speziellen Änderung betroffen sein würden, und es stellte sich heraus, dass weniger als 1 % mehr als die neuen erhöhten Obergrenzen dieser Materialien in ihrer Poststelle halten. Mit anderen Worten, 99 % der Spielerbasis werden von höheren Inventarobergrenzen profitieren.“

Solltet ihr zu Beginn der neuen Saison noch Bruchstücke oder Legierungen in der Post liegen haben, braucht ihr euch um diese nicht zu sorgen. Diese bleiben weiter in eurem Briefkasten, ihr werdet somit nur keine neuen hinzufügen können. Bungie begründet diesen Eingriff damit, dass man mit solchen Änderungen das wirtschaftliche Verhalten im Spiel anpassen möchte, wie es bereits Anfang des Jahres geschah. Das Ziel ist es, Destiny 2 möglichst vor einer Währungsinflation zu schützen, was gerade in Bezug auf neue Erweiterungen und Mechaniken Sinn ergibt.